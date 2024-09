Mann (40) betrunken auf Auto aufgefahren: Beteiligte erlitten Verletzungen

In der gestrigen Nacht fuhr ein Mann (40) stark alkoholisiert in Klagenfurt auf ein anderes Auto auf. Durch den Aufpralll wurde alle Beteiligten leicht verletzt.

Am 22. September lenkte um 00.20 Uhr ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt ein Auto in einem offensichtlich alkoholisierten Zustand auf der Pischeldorfer Straße in Klagenfurt in Richtung Osten und beabsichtigte bei der Kreuzung mit der Görtschitztalstraße nach links auf die Görtschitztalstraße einzubiegen.

Aufgefahren: 40-Jähriger übersah Auto

Der 40-Jährige fuhr auf den Fahrstreifen für Linksabbieger und übersah dabei ein, aufgrund des Rotlichtes der Ampel, an der Kreuzung stehendes Auto, gelenkt von einem 29-jährigen slowenischen Staatsbürger. Der 40-jährige Lenker fuhr dem angehaltenen Auto auf. Durch die Wucht des Anpralles wurde dieses Auto auf das vor ihm stehende Auto, gelenkt von einem 36-jährigen slowenischen Staatsbürger, geschoben. Alle beteiligten Personen wurden leicht verletzt, nahmen jedoch keine ärztliche Hilfe in Anspruch. An den Autos entstanden Sachschäden.

Alkotest verlief positiv: Führerschein abgenommen

Ein, bei dem 40-jährigen Lenker, durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine starke Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Der Lenker hatte vor dem Unfall schon den vorderen rechten Reifen seines Autos, vermutlich durch einen Kontakt mit einem Randstein beschädigt und war nur mehr auf der Felge gefahren.