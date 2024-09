Motorradfahrer (19) bei Kollision mit Autofahrer (26) verletzt

Am 21. September gegen 23.10 Uhr, lenkte ein 19 Jahre alter Deutscher aus dem Landkreis Heidenheim sein Motorrad am Langen Weg in Innsbruck, im Bereich der Grenobler Brücke, in südwestliche Richtung, um in weiterer Folge links in die Rossaugasse einzubiegen. Beim Abbiegen missachtete er die Gegenverkehrsregel und kollidierte mit einem geradeaus, in nordöstliche Richtung fahrenden Auto. Dieses wurde von einem 26-jährigen Syrer (wohnhaft in Innsbruck) gelenkt.

Motorrad wurde zurückgeschleudert

Durch den Anprall wurde das Motorrad zurückgeschleudert und kam unmittelbar vor dem Auto zum Liegen. Der Motorradlenker zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Innsbruck verbracht. Der beteiligte Autolenker blieb unverletzt. Beide Unfallfahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2024 um 07:59 Uhr aktualisiert