Bonus verlängert: Dieses Gesetz bringt vielen Österreichern mehr Geld

Die Österreicherinnen und Österreicher leiden nach wie vor unter der Inflation und den damit einhergehenden Teuerungen im täglichen Leben. Nach Abschaffung der Kalten Progression im Herbst 2023 werden zwei Drittel der Inflationsanpassung automatisch zur Anpassung der Steuerstufen herangezogen. Auch das verbleibende „variable“ Drittel muss zwingend für gezielte steuerliche Entlastungen verwendet werden. In diesem Sinne wurde am Mittwoch im Nationalrat das Progressionsabgeltungsgesetz 2025 festgelegt. Darin werden die Entlastungsmaßnahmen für das kommende Jahr bestimmt.

Größter Brocken: Verlängerung des Kinderzuschlags

„Das Paket umfasst ein Entlastungsvolumen von rund 650 Mio. €, insgesamt werden die Steuerzahler von der Abschaffung der kalten Progression im kommenden Jahr mit knapp 2 Mrd. € profitieren“, heißt es auf der Parlamentswebsite. Den Löwenanteil nimmt die Verlängerung des Kinderzuschlags für einkommensschwache Familien ein. Dieser wurde fix ins Steuerrecht übernommen und wird Familien, die anspruchsberechtigt sind, somit auch in Zukunft zur Verfügung stehen. „Erwerbstätige Alleinerzieher und Alleinverdienerinnen, die heuer weniger als 25.725 € verdienen, werden demnach über das Jahr 2024 hinaus einen monatlichen Zuschuss von 60 € für jedes Kind unter 18 bekommen“, wird dazu auf der Parlamentshomepage verlautbart.

Weitere Entlastungen im Progressionsabgeltungsgesetz

Zusätzlich zur Fortführung des Kinderzuschlags werden alle Steuertarifstufen außer der Höchststufe im kommenden Jahr um 3,83 % statt um 3,33 % angehoben. Auch die Absetzbeträge und die damit zusammenhängenden Beträge (z. B. Alleinverdienerabsetzbetrag, Pensionistenabsetzbetrag und Sozialversicherungs-Rückerstattung) wurden an die Jahresinflation von 5 % angepasst. Somit erhöht sich die jährliche Steuerfreigrenze 2025 auf 13.308 €. Außerdem wurde das Kilometergeld erstmals seit 16 Jahren auf 50 Cent erhöht und die Umsatzsteuerbefreiungsgrenze für Kleinunternehmer wurde auf 55.000 € angehoben. Auch höhere Tages- und Nächtigungsgelder sind Teil des Entlastungspakets.

SPÖ-Antrag zu Verlängerung des Spitzensteuersatzes abgeblitzt

Bei der Abstimmung zum eingebrachten Gesetzesentwurf von ÖVP und Grünen bekamen die Regierungsparteien stimmliche Unterstützung seitens der FPÖ. Die SPÖ hingegen zeigte sich mit dem neuen Entlastungspaket unzufrieden. Größter Kritikpunkt war, dass durch die gleichmäßige Anhebung aller Steuertarifstufen Bezieher hoher Einkommen überproportional profitieren würden, wie etwa Christoph Matznetter erklärte. Ein von ihm diesbezüglich eingebrachter Abänderungsantrag setzte sich jedoch nicht durch. Die SPÖ wollte eine unbefristete Verlängerung des Spitzensteuersatzes von 55 % für Einkommen über eine Million Euro erreichen und eine Erhöhung der pauschalierten Steuerfreibeträge für Menschen mit Behinderungen sowie eine automatische Inflationsanpassung dieser durchsetzen.

FPÖ und NEOS für automatische Progressionsanpassung

Sowohl die FPÖ als auch die NEOS sprachen sich für eine automatische Anpassung aller Steuertarifstufen an die Inflation aus, die Zwei-Drittel-Lösung erachten die NEOS als unzureichend. Auch eine „dramatische Entlastung“ des Faktors Arbeit und die Steuerfreiheit von Trinkgeld wurden von dem NEOS-Abgeordneten Josef Schellhorn gefordert. Seitens der FPÖ gibt es einzelne Kritikpunkte am Entlastungspaket: So wird die Erhöhung des Kilometergelds zwar positiv gesehen, jedoch hätten die Freiheitlichen gerne eine Anhebung auf 65 statt 50 Cent gesehen. Auch die Kleinunternehmergrenze hätte ihrem Wunsch nach auf 85.000 € angehoben werden sollen. Insgesamt spricht FPÖ-Abgeordnete Hubert Fuchs aber von einer „fairen und vernünftigen“ Verteilung des variablen Drittels.

Regierungsparteien mit Progressionsabgeltungsgesetz zufrieden

Die Regierungsparteien, die den Gesetzesentwurf im Parlament eingebracht haben, zeigen sich zufrieden. Der Grüne Verkehrssprecher Hermann Weratschnig hob besonders die gezielte Entlastung von Arbeitnehmern, die bei Dienstreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren würden, hervor. „Wer zum Beispiel Zeitkarten wie ein Klimaticket benutzt, dem bleibt künftig etwas über“, so Weratschnig erfreut. Seitens der ÖVP ist man ebenfalls stolz auf die durchgesetzten Entlastungen. Die ÖVP-Abgeordneten Karlheinz Kopf und Franz Hörl sprechen in Bezug auf die Abschaffung der Kalten Progression gar von einem „Meilenstein in der Steuerpolitik“. Finanzminister Magnus Brunner lobt einmal mehr das Drittelkonzept, da „man mit dem letzten Drittel Schwerpunkte setzen kann, ohne dass diese budgetrelevant sind“.