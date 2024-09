Nach Hochwasser: Wiener Derby im Zeichen der Solidarität

Rapid startet Hilfsaktion

Der SK Rapid hat nach der Hochwasserkatastrophe eine umfangreiche Hilfsaktion ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Gemeinsam. Helfen. Spenden“ ruft der Verein zu Spenden für die Initiative „Österreich hilft Österreich – Hochwasserkatastrophe“ auf. Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann zeigte sich überzeugt von der Spendenbereitschaft der „Rapid-Familie“ und betonte: „Die Rapid-Familie hat wiederholt ihre große Spendenbereitschaft und Solidarität bewiesen und ich bin überzeugt, dass dem auch dieses Mal so sein wird.“, berichtet der ORF. Der Club bietet bis zum 27. September die Möglichkeit, über den Rapid-Onlineshop zu spenden. Nach dem Derby am Sonntag werden zudem drei von Rapid-Spielern getragene Trikots versteigert. Auch beim heutigen Spiel werden Spendenboxen im Business Club aufgestellt, und die Einnahmen aus der Spieltagstombola fließen in die Hochwasserhilfe. Zusätzlich können die Zuschauer im Allianz Stadion ihren Becherpfand von 2,50 Euro spenden.

Austria und Rapid laden Einsatzkräfte ein

Auch die Wiener Austria beteiligt sich aktiv an der Unterstützung der Hochwasseropfer. Der Verein lädt alle Mitglieder von Feuerwehren und Rettungsdiensten zu einem kostenlosen Besuch der Heimpartie am 5. Oktober gegen den GAK ein. Rapid zieht nach und bietet den Mitgliedern der niederösterreichischen Freiwilligen Feuerwehr Gratistickets für das Heimspiel am 28. September gegen den LASK an.

Ein Derby im Zeichen der Solidarität

Das Wiener Derby wird heute nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch ein starkes Zeichen der Solidarität. Beide Vereine zeigen, dass in Zeiten der Not der Zusammenhalt über den sportlichen Wettbewerb hinausgeht. Mit ihren Initiativen und Spendenaktionen stellen Rapid und Austria einmal mehr unter Beweis, dass der Fußball auch eine gesellschaftliche Verantwortung trägt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2024 um 10:07 Uhr aktualisiert