Kaltfront im Anmarsch: So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Am Abend und in der Nacht bleibt das Wetter überwiegend trocken, der Himmel ist zeitweise klar. In einigen Tälern und Becken, insbesondere in Osttirol, Kärnten, dem Lungau und der Obersteiermark, können sich Nebelfelder bilden. Auf den Bergen weht weiterhin ein föhniger Wind, der teils lebhaft bis kräftig sein kann. In den tieferen Lagen wird der Wind jedoch schwächer. Die Temperaturen sinken bis zum Morgen auf Werte zwischen 14 und 6 Grad, in einigen Tälern und im Waldviertel kann es sogar auf bis zu 2 Grad abkühlen, berichten die Meteorologen der GeoSphere Austria. Um 14.43 ist heute der astronomische Herbstbeginn.

Morgen, Montag: Zeitweise Sonnenschein, spätere Schauer

Der Montag bringt weiterhin milde Temperaturen, jedoch nur zeitweise Sonnenschein. Im Osten bleibt es am längsten sonnig, während sich in anderen Regionen die Sonne mit Wolkenfeldern abwechselt. Bis zum Mittag bleibt es meist trocken, ab dem Nachmittag ziehen in Vorarlberg, dem Tiroler Oberland, Osttirol und Oberkärnten erste gewittrige Regenschauer auf. Diese breiten sich bis zum Abend weiter nach Osten aus. Der Wind weht mäßig aus Südost bis Südwest, im Osten und Südosten kann er auch lebhaft sein. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 25 Grad, auf 2000 Metern Höhe bei 7 bis 11 Grad.

Übermorgen, Dienstag: Kaltfront bringt Regenschauer

Am Dienstag erreicht eine Kaltfront das Land und bringt von Westen her Regenschauer mit sich. Im Westen lassen die Schauer bereits am Vormittag nach, während sie in der Osthälfte bis zum Nachmittag anhalten und auch recht stark ausfallen könnten. Der Wind dreht auf West und frischt kräftig auf. Es wird merklich kühler, mit Temperaturen zwischen 15 und 21 Grad.

Der weitere Trend: Wolken, Regen und etwas Sonne

Mittwoch: Am Mittwoch klingen die Regenschauer größtenteils ab, es bleibt jedoch wolkig. Im Laufe des Tages lockern die Wolken etwas auf, und die Sonne zeigt sich zeitweise. Der Wind bleibt spürbar und weht aus Südwest bis Südost. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 16 bis 22 Grad.

Donnerstag: Am Donnerstag dominieren viele Wolken, und von Vorarlberg bis Oberkärnten kann es im Tagesverlauf etwas regnen. Die Sonne zeigt sich nur gelegentlich. Je nach Regen und Sonnenschein liegen die Temperaturen zwischen 15 und 24 Grad.