Unfall auf der A9: Auto prallt mehrfach gegen Tunnelwand, Personen verletzt

Am Sonntag in der Früh alarmierte die Landesleitzentrale der steirischen Feuerwehr, „Florian Steiermark“, die Feuerwehren Übelbach/Markt und Deutschfeistritz. Der Grund: Auf der A9 Pyhrn-Autobahn war es im Schartnerkogeltunnel in Fahrtrichtung Spielfeld zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto mit mehreren Insassen war mehrmals gegen die Tunnelwand geprallt und danach beschädigt in der Nähe einer Pannenbucht zum Stehen gekommen. Die Unfallursache ist derzeit noch ungeklärt.

©FF Deutschfeistritz Das Auto wurde bei dem Unfall im Schartnerkogeltunnel stark beschädigt.

Rotes Kreuz versorgte verletzte Personen

Auch das Rote Kreuz war vor Ort und versorgte die verletzten Personen, die Feuerwehren führten neben der erforderlichen Absicherung diverse Ölbindearbeiten durch und unterstützten die ASFiNAG beim Freimachen des Verkehrsweges. Nach rund 45 Minuten konnten die Florianis wieder ins Rüsthaus einrücken. Insgesamt standen 17 Feuerwehrleute der Feuerwehren Übelbach/Markt und Deutschfeistritz im Einsatz, zusätzlich standen neun Personen im Feuerwehrhaus Deutschfeistritz in Bereitschaft.