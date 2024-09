Klagenfurter horten Wasser: „Gekauft, was ich noch bekommen habe“

An mehreren Stellen in Klagenfurt gibt es derzeit eine Grenzwertüberschreitung an Enterokokken im Trinkwasser. Die Gesundheitsbehörde empfiehlt daher, nur abgekochtes Wasser zu trinken oder alternativ gekauftes Wasser aus Flaschen zu trinken. Aufgrund dieser Empfehlung werden aktuell die Supermärkte gestürmt. Die Klagenfurter Supermärkte erleben einen regelrechten Ansturm und „wurden davon komplett überrumpelt“, wie ein Mitarbeiterin erzählte. Außerdem gäbe es kaum noch stilles Wasser zu kaufen, nur Mineralwasser. Die Stadtwerke Klagenfurt AG arbeiten währenddessen mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Wasserqualität. Die genaue Ursache der Verunreinigung steht derzeit noch nicht fest.

Wasserverteilaktion der Stadtwerke bis heute Nachmittag aufrecht

Auf das Trinken von Wasser aus städtischen Wasserleitungen soll bis auf Weiteres verzichtet werden, abgekochtes Wasser kann unbedenklich getrunken werden. Zahlreiche Bürger haben gestern schon Wasserflaschen am Gelände der Stadtwerke geholt. Da auch am heutigen Sonntag die vorsorgliche Empfehlung der Gesundheitsbehörde aufrecht bleibt, wird die Aktion verlängert. Bürger können somit auch am heutigen Sonntag, 22. September 2024, von 9 bis 15 Uhr in den Innenhof der Zentrale der Stadtwerke Klagenfurt AG, St. Veiter Straße 31, kommen und sich dort mit kostenlosem Wasser in Flaschen eindecken.

Die aktuelle Lage in Supermärkten

Eine Leserin berichtet gegenüber 5 Minuten, dass sie am vergangenen Freitag noch beim Billa war und gekauft hat, was sie noch bekommen hat. Sie sei dann aufgrund von Social Media Postings nicht mehr zu anderen Geschäften gefahren, da die Situation anscheinend überall ähnlich war. Die Leserin erzählt im Gespräch mit 5 Minuten weiter, dass sie am gestrigen Samstag beim Interspar in der Durchlaßsdtraße war, „dort habe ich wieder das letzte Packerl mit den kleinen Flaschen bekommen“. Die Leserin berichtet, dass Mitarbeiter ständig von anderen Kunden nach Wasser im Lage gefragt wurden. Die Mitarbeiter schienen total verzweifelt zu sein und informierten darüber, dass sie nur noch das Milde oder das Prickelnde Wasser anbieten könnten, erzählt die Leserin abschlie´ßend im Gespräch mit 5 Minuten.

Hast du noch Wasser im Supermarkt bekommen? Ja Nein Hab nicht probiert Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wasserreserven im Supermarkt fast aufgebraucht

Eine zweite Leserin erklärt gegenüber 5 Minuten, dass sie am Freitag und Samstag-Vormittag das Wasser noch abgekocht hat, aber am Nachmittag dann ebenfalls ins Geschäft gefahren sei. Auch bei ihr waren die Wasserreserven im Supermarkt fast komplett aufgebraucht. Für sie war es auch unglaublich, wie es möglich sein kann, dass das Wasser fast komplett weg ist.

„Hysterie ist schrecklich, einfach Wasser abkochen“

Eine weitere Leserin meldet sich auf Facebook zu Wort und sagt: „Diese Hysterie ist schrecklich! Wasser abkochen!“ Ein Leser schließt sich an und schreibt: „Abkochen Kalt lassen werden. Und in Flaschen abgefüllt in Kühlschrank. Fertig.“ Eine andere Leserin sagt: „Abkochen fertig meine Güte ,a gstell banond de leit.“