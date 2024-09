Mann stürzt von fahrendem Traktor und wird überrollt: Schwer Verletzt

Am späten Samstagabend, 21. September, fuhr eine junge Frau (22) mit einem Traktor (25 km/h) samt Anhänger auf der Raggalerstraße (L88) in Ludesch bergwärts. Dabei saß der 33-jährige Traktorbesitzer auf der Motorhaube. Beim Abbiegemanöver in einen Güterweg stürzte der 33-jährige von der Motorhaube und wurde in weiterer Folge vom hinteren Traktorreifen überrollt. Der Verunfallte konnte selbstständig auf den Traktor aufsteigen, wonach die Fahrt noch wenige Meter bis zum Ziel fortgesetzt wurde. Der Traktorbesitzer erlitt durch den Unfall Serienrippenbrüche und wurde von der Rettung ins LKH Feldkirch überstellt. Die Lenkerin wird wegen mehreren Verwaltungsübertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Bludenz sowie wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2024 um 10:14 Uhr aktualisiert