Kinder retten sich auf Balkon: E-Scooter geriet in Brand

Am späten Samstagabend kam es im Vorraum einer Wohnung in Straßwalchen (Flachgau) zu einem Brand, der durch einen E-Scooter ausgelöst wurde. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren in der Wohnung. Als sie den starken Brandgeruch bemerkten, brachten sie sich auf den Balkon in Sicherheit. Die Freiwillige Feuerwehr Straßwalchen konnte die Kinder unverletzt vom Balkon retten und den brennenden E-Scooter schnell löschen.

Industriewäschetrockner verursacht Brand in Henndorf

Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag geriet in einem Mitarbeiterwohnhaus in Henndorf am Wallersee ein älterer Industriewäschetrockner in Brand. Ein 48-jähriger syrischer Hausbewohner bemerkte den Brand als Erster und versuchte, das Feuer eigenhändig mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen. Trotz seines schnellen Handelns musste die Freiwillige Feuerwehr Henndorf eingreifen und konnte den Brand rasch löschen. Das Wohnhaus war stark verraucht und musste anschließend belüftet werden. Der 48-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Universitätsklinikum Salzburg eingeliefert.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

In beiden Fällen ist die genaue Ursache der Brände noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet. Über die Höhe des entstandenen Schadens gibt es derzeit noch keine Informationen.