Kaltfront kommt: Auf mildes Wochenende folgen Regen und Wind

Ein sonniger und milder Wochenendausklang erwartet die Steirerinnen und Steirer am heutigen Sonntag zum astronomischen Herbstbeginn. Die Frühnebelfelder lösen sich im Laufe des Vormittags auf und die Sonne wird sich in weiten Teilen der Steiermark durchsetzen. Auch morgen ist laut dem Meteorologen Martin Kulmer von GeoSphere Austria mit einem sonnigen Montag zu rechnen. Doch in der Nacht auf Dienstag kommt eine Kaltfront auf uns zu.

Regenwetter am Dienstag in der Steiermark

„In der Nacht von Montag auf Dienstag zieht eine Kaltfront von Südwesten herein“, erklärt der Wetterexperte im Gespräch mit 5 Minuten. Schon in der Früh sei vor allem in der westlichen Obersteiermark und im Süden mit ersten Regenschauern zu rechnen. „Im Laufe des Vormittags sind dann in der ganzen Steiermark Regenschauer möglich. Stellenweise können diese auch kräftiger ausfallen“, informiert Kulmer. Das Regenwetter soll sich bis in den Nachmittag ziehen, bevor sich wieder vermehrt die Sonne durchsetzt.

Wechselhafte Wochenmitte mit Schauern und Wind

„Nach Dienstag wird das Wetter besser, aber nicht allzu schön“, prognostiziert der GeoSphere-Experte. Der Mittwoch wird wechselhaft mit ein paar leichteren Schauern und sonnigen Phasen dazwischen. „Am Donnerstag bleibt es wahrscheinlich trocken, aber die Sonne kann sich kaum durchsetzen“, so Kulmer. Dabei wird föhniger Südwestwind erwartet, der vor allem in der West- und Südsteiermark kräftig wehen wird. „Da es sich um Föhnwind handelt, wird es in diesen Regionen wahrscheinlich ein bisschen wärmer sein als in der restlichen Steiermark“, erläutert der Meteorologe. Am Freitag erwartet die Steirer die nächste Kaltfront, die laut Prognosen das ganze Bundesland mit teils stärkeren Regenschauern überziehen wird.

