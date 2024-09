Aggressive Frau attackiert Polizisten nach Streit: Festgenommen

Veröffentlicht am 22. September 2024, 10:20 / ©5 Minuten

Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt wurden wegen eines lautstarken Streitgesprächs zwischen einer Frau (33, Stbg.: Österreich) und einem Mann (32) auf offener Straße alarmiert. Im Zuge der Auseinandersetzung soll die Frau den Mann gewaltsam mit Schlägen attackiert haben. Bei den beiden Personen handelte es sich um Geschwister.

Als die Polizisten zum Einsatzort kamen, dürfte sich der Streit bereits gelegt haben, zeigte sich die Frau aber äußerst aggressiv gegenüber den Beamten. Beide wiesen keine Verletzungen auf und lehnten eine Intervention eines Rettungsdienstes ab. Aufgrund des Verdachts der Körperverletzung wurde die Frau über die Anzeigenlegung informiert.

Festnahme nach Tritt auf Knie

Über die ganze Dauer der Amtshandlung beschimpfte die 33-Jährige die Polizisten lautstark und beruhigte sich trotz mehrmaliger Aufforderung, ihr strafbares Verhalten einzustellen, nicht. Sie wurde aufgrund verwaltungsrechtlicher Bestimmungen festgenommen.

Bei der Überstellung in eine Polizeiinspektion attackierte die Frau einen Polizisten mit gezielten Fußtritten gegen das Knie, wodurch der Beamte verletzt wurde. Die Frau wurde nun aufgrund strafprozessualer Bestimmungen festgenommen. Auch in den Anhalteräumen der Polizei war die Frau weiterhin aggressiv, spuckte auf den Boden und attackierte eine weitere Polizistin. Die Tatverdächtige befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Eine Vernehmung ist noch ausständig. Beide attackierten Polizisten konnten ihren Dienst fortsetzen.