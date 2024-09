Tragischer Verkehrsunfall: 30-Jähriger verstirbt noch an Unfallstelle

Veröffentlicht am 22. September 2024, 10:33 / ©5 Minuten

Am Samstagabend kam es auf der Burgenland-Schnellstraße (S31) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Niederösterreicher ums Leben kam. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das ins Schleudern geriet, gegen einen Wildzaun prallte und sich anschließend mehrfach überschlug. Der Aufprall war so heftig, dass der 30-jährige Lenker aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch die Rettungskräfte erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Beifahrer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Im Fahrzeug befand sich auch ein 27-jähriger Beifahrer, der bei dem Unfall verletzt wurde. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Über den genauen Zustand des Beifahrers gibt es derzeit keine weiteren Informationen. Die Ermittlungen der Landespolizeidirektion Burgenland zur genauen Unfallursache laufen noch.