Wochenvorschau für Kärnten: Zuerst noch mild, dann kühl und nass

Der heutige Sonntag und der Montag werden noch recht sonnig und die Temperaturen klettern auf bis zu 22 Grad. Uns erwarten heute und morgen zwei milde und warme Herbsttage bevor uns in der Nacht auf Dienstag die erste Kaltfront erreicht, heißt es seitens der Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten.

Abkühlung auf 16 bis 18 Grad

Die erste Kaltfront erreicht uns nach den milderen Tagen dann in der Nacht auf Dienstag. Vormittag wird teils heftiger Regen erwartet. Am Nachmittag kann es etwas auflockern, aber es werden weitere Regenschauer erwartet. Es soll bis auf 16 Grad abkühlen, so die Geosphere Austria gegenüber 5 Minuten.

20 Grad für die restliche Woche

Am Mittwoch begleitet uns ein leichter Regenschauer. „Die Sonne kommt häufiger durch, allerdings regnet es immer wieder zwischendurch“, so Martin Kulmer von der Geosphere Austria. Am Donnerstag erreicht uns eine kräftige Südwestströmung, welche für Auflockerung in Unterkärnten sorgt. In Oberkärnten soll es eher trüb und regnerisch werden.

Nächste Kaltfront: Normale Regenmengen erwartet

Am Freitag kommt dann die nächste Kaltfront und beschert uns weit verbreiteten Regen und nur wenige sonnige Auflockerungen. „Wir erwarten normale Regenmengen, nichts wovor man sich fürchten müsste“, so Martin Kulmer von der Geosphere Austria abschließend im Gespräch mit 5 Minuten.