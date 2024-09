Konflikt um Hangrutsch am Graßnitzberg eskaliert: Land klagt Winzer

In Bezug auf den Hangrutsch am Graßnitzberg, der seit dem Vorjahr für Konflikte zwischen dem betroffenen Winzer Manfred Tement und dem Land Steiermark sorgt, gibt es eine neue Wendung. Die Parteien kommen bezüglich Schadenersatzes nicht auf einen grünen Zweig, deswegen geht es nun Medienberichten zufolge vor Gericht.

2019: Waldrodung für neue Weingärten

Aber der Reihe nach: Bereits im Jahr 2019 war kritisiert worden, dass dem Winzer Manfred Tement von der Forstbehörde erlaubt worden war, Teile eines steil gelegenen Waldes zu roden, um mehr Platz für neue Weingärten zu schaffen. Anrainer sollen laut Bericht der Kronen-Zeitung bereits zum damaligen Zeitpunkt auf die wichtige Schutzfunktion des Waldes hingewiesen haben.

2023: Hangrutsch nach Starkregenfällen

Im Frühling des Vorjahres kam es in der südsteirischen Weinstraße zu einem schweren Hangrutsch am Graßnitzberg. Ein Teil der alten Weinstraße kam nach Starkregenfällen im Mai 2023 in Bewegung und rutschte schließlich ab. Der Hangrutsch erwies sich als Geduldsprobe für Touristen und Weinbauern, die von Mai bis August 2023 mühsame Umleitungen und Straßensperren in Kauf nehmen mussten. Die Sanierung der weggerissenen Straße kostete das Land Steiermark Hunderttausende Euro.

2024: Wer soll das bezahlen? Land klagt Winzer

Nun stellt sich die Frage, wer für die Schadenersatzzahlungen nach Hangrutsch und monatelangen Sanierungsarbeiten aufkommen soll. Die Gemüter sind erhitzt, immerhin geht es um rund 630.000 Euro. Laut Kronen-Zeitung sei der Verfassungsdienst aufgrund von Gutachten der Ansicht, dass der Winzer diese Kosten tragen müsse. Es steht nämlich der Verdacht im Raum, dass sich Tement nicht an alle Auflagen gehalten haben soll (z. B. soll der Mindestabstand der Reben zur Straße nicht eingehalten worden sein). Dieser sieht das freilich anders: Gegenüber der Kronen-Zeitung erklärte Tements Anwältin, dass laut Sachverständigem der Straßenerhalter für die Rutschung verantwortlich sei, da schon länger bestehende Risse auf der Straße jahrelang ignoriert worden seien. Aus diesem Grund wolle der Winzer seinerseits Schadenersatz vom Land. Diese Forderung brachte wohl das Fass zum Überlaufen. Die Verantwortlichen des steirischen Verfassungsdienstes reichen nun Klage ein, da bisherige Verhandlungen nichts gebracht hätten, wie die Verfassungsdienst-Leiterin gegenüber der Kronen-Zeitung bekannt gab.

Grüne begrüßen rechtliche Klärung

Applaus für den Rechtsweg gibt es von den Grünen. Kontrollsprecher Lambert Schönleitner, der den Skandal wiederholt in den Landtag gebracht und von der Landesregierung mehrfach Aufklärung gefordert hat, kommentiert die neue Entwicklung positiv: „Es ist gut, dass der Fall nun rechtlich geklärt wird. Ich gehe davon aus, dass jetzt auch geprüft wird, ob es hier möglicherweise ein Zusammenspiel gegeben hat, bei dem ein Winzer seine wirtschaftlichen Interessen über die Sicherheit gestellt hat und die zuständigen Behörden ihren Aufgaben eventuell nur unzureichend nachgekommen sind.“