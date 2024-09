prekARTe in der Grazer RÃ¶sselmÃ¼hle: Ein lebendiges Kunstprojekt im Steirischen Herbst

Am 1. und 2. Oktober 2024 findet im Rahmen der prekARTe auf dem Areal der Rösselmühle an der Postgarage im Grazer Bezirk Gries ein Graffiti- und Urban-Art-Workshop für Jugendliche und Kinder ab acht Jahren statt.

Die Rösselmühle an der Postgarage im Grazer Bezirk Gries ist einer der Begegnungsorte für Kunst und Kultur des heurigen Steirischen Herbstes. Der Festivalbeitrag prekARTe wird auf dem Areal im Werkhof, im Atelierhaus und in der Materialhalle inszeniert. „Die Rösselmühle hat eine lange Geschichte und bietet als zentraler Ort in Graz Entwicklungsmöglichkeiten, die gesellschaftspolitisch und kulturell sehr spannend sind“, sagt Igor F. Petković, künstlerischer Leiter und Präsident der Kunstvereinigung APORON und Gesamtverantwortlicher der prekARTe. „Stadtbrachen sind ideale Räume, um als Inkubatoren Entwicklung zu fördern. Die Zwischennutzung am Areal der Rösselmühle an der Postgarage ist ein gutes Beispiel dafür. Bei Veranstaltungen wie der prekARTe wird der Ort punktuell auch für die Öffentlichkeit erlebbar“, sagt die Geschäftsführerin der RöMü GmbH, Birgit Leinich.

prekARTe – ein lebendiger Kunstorganismus

prekARTe ist ein lebendiger Kunstorganismus mit vielfältigen Kunstproduktionen und Kunstformaten. Am gestrigen Samstag gab es zur Eröffnung der Ausstellung einen Wahrnehmungsspaziergang zu Lucius Burckhardt mit Martin Schmitz. Schmitz beschäftigt sich mit urbanen Räumen, Design, Kunst und Architektur. Er ist für seine Spaziergangswissenschaft bekannt. Bei der Tour schärften Studio Magic, wohnlabor und konstruktiv die Wahrnehmung des Publikums zum Stadtraum. Danach wurde die CirculART-Materialhalle eröffnet, die Initiative für Materialkreisläufe im Kunst- und Kulturbereich. Im Anschluss fand eine Diskussion mit Martin Schmitz statt, das Thema war „Wer plant die Planung?“. Schließlich fand um 18 Uhr die Ausstellungseröffnung SPIN the MILL statt – eine Performance mit allen beteiligten Künstlerinnen. Mit Apparatus, einer performativen Klangumgebung, ging die Eröffnung danach ins Finale. Hier traf Klangkunst auf zeitgenössischen Zirkus. Es folgte ein Live-Konzert mit Timber Rattle und anschließend traten die Mognstuambuam reloaded auf die Bühne.

Infos zur Ausstellung „SPIN the MILL“ Die Ausstellung SPIN the MILL ist bis 13. Oktober 2024 jeweils Dienstag bis Samstag von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Führungen für Kleingruppen können per E-Mail an [email protected] gebucht werden. Der Eintritt ist frei, um eine freiwillige Spende wird gebeten.