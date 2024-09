Trotz Unwetterlage: Feuerwehrjugend zeigt beim Wissenstest ihr KÃ¶nnen

Die Feuerwehrjugend zeigte ihr Können beim letzten Wissenstest und Wissenstestspiel am Sonntag, den 15. September 2024, in der Volksschule Allerheiligen. Aufgrund der Unwetterlage und der bereits zahlreichen Feuerwehreinsätze im Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag wurde in Absprache mit Bereichsfeuerwehrkommandant Rudolf Schober und der ausrichtenden Feuerwehr Mürzhofen beschlossen, den Wissenstest so rasch wie möglich und ohne Schlusskundgebung durchzuführen. Aufgrund der bereits laufenden Unwettereinsätze war es nicht mehr allen Feuerwehren möglich, mit ihren Jugendlichen zum Wissenstest zu kommen.

©BFVMZ 130 Nachwuchsfeuerwehrmänner und -frauen des Bereichs Mürzzuschlag stellten sich dem Wissenstest.

130 Nachwuchstalente stellten ihr Wissen unter Beweis

Trotz der erschwerten Bedingungen konnten sich mehr als 130 Mädchen und Burschen im Alter von zehn bis 15 Jahren sowie Quereinsteiger aus dem Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag der Prüfung stellen und diese mit Bravour meistern. Mit dem Erwerb des Wissenstestspielabzeichens in Bronze und Silber sowie des Wissenstestabzeichens in Bronze, Silber und Gold erweitern die Nachwuchsfeuerwehrmitglieder ihre feuerwehrtechnische Ausbildung und können somit beim Übertritt in den Aktivstand bereits ein beachtliches Feuerwehrwissen vorweisen. Ein 37-köpfiges Bewerterteam rund um Bereichsjugendbeauftragten Christian Pockreiter nahm die abwechslungsreiche Prüfung aus dem Fragenkatalog im Stationsbetrieb ab. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die aufgrund der Gefahrenlage nicht zum Wissenstest kommen konnten, wird bei einem Ersatztermin die Möglichkeit geboten, ihre Grundausbildung fortzusetzen.