15-Jähriger flüchtet vor Polizei mit gestohlenem Auto: Anzeige

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden auf zwei jung aussende Männer, die bei einem Fahrzeug standen aufmerksam. Offenbar als die Männer die Polizisten bemerkten, stiegen sie in das Auto und fuhren davon. Die Beamten wollten den Fahrzeuglenker anhalten, dieser ignorierte jedoch jegliche Anhaltezeichen und flüchtete. Die Flucht erstreckte sich über mehrere Straßenzüge und es wurden dabei mehrere verwaltungsrechtliche Delikte, wie unter anderem Missachtung von Stopptafeln und roter Ampeln oder Geschwindigkeitsübertretungen, gesetzt.

Flucht zu Fuß

In der Laaer-Berg-Straße hielt der Lenker an und die beiden Männer setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Beide konnten nach kurzer Verfolgung angehalten werden. Beim Lenker handelte es sich um einen 15-jährigen Staatsangehörigen der russischen Föderation und beim Beifahrer um einen 18-Jährigen (StA.: ungeklärt). Im Zuge der Amtshandlung wurde festgestellt, dass das benutzte Fahrzeug am Tag davor in Wien-Liesing gestohlen wurde. Die beiden Tatverdächtigen wurden zum Zwecke der sofortigen Vernehmung in eine Polizeiinspektion gebracht. Der Ältere verweigerte die Aussage, der Jüngere zeigte sich zum Diebstahl des Fahrzeuges nicht geständig. Beide wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.