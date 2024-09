Feuerwehrübung unter besonderen Bedingungen am Hundsmarhof

Gestern fand für die Freiwillige Feuerwehr Pogöriach und die Freiwillige Feuerwehr Fellach am Hundsmarhof eine Übung unter besonderen Bedingungen statt.

Am gestrigen Samstag, dem 21. September fand eine Übung der Freiwilligen Feuerwehr Pogöriach und der Freiwilligen Feuerwehr Fellach am Hundsmarhof statt. Die Übung erfolgte im Rahmen einer Übungsannahme einer Personenrettung aus einem verrauchten Nebengebäude, berichtet der Öffentlichkeitsbeauftrage der Freiwilligen Feuerwehr Fellach (FF Fellach) im Gespräch mit 5 Minuten.

Um die 30 bis 35 Personen im Einsatz

Auf Anfrage von 5 Minuten berichtet der Öffentlichkeitsbeauftrage der FF Fellach, dass beide Feuerwehren jeweils mit einem Fahrzeug und um die 30 bis 35 Personen beteiligt waren. „Über die ehemalige Rodelbahn sind wir hinaufgefahren. Die FF Pogöriach hat die Einsatzleitung übernommen. Diese hat sich direkt vor dem Objekt positioniert und dann einen Innenangriff durchgeführt. Die FF Fellach ist dann nachgerückt für die Löschwasserversorgung für den Tank der FF Pogöriach. Die FF Fellach kam dann mit einem weiteren Atemschutztrupp ausgestattet und hat einen zweiten Innenangriff durchgeführt“, erzählt der Öffentlichkeitsbeauftrage im Gespräch mit 5 Minuten über den Übungsablauf.

Im Fokus war die Einsatzkoordination

Der Öffentlichkeitsbeauftragte der FF Fellach berichtet, warum die Übung am Hundsmarhof stattgefunden hat. „Weil Hundsmarhof ein sehr abgelegener Bereich ist, die Wege sind nicht gut zu befahren, sehr eng und hier ist wenig Wasser, das zur Verfügung steht. Die Einsatzkoordination war im Fokus, dass man sich gut ausredet, wer was macht.“

Wie war der Übungsablauf?

Die Alarmierung durch die Leitstelle Villach erfolgte um 9 Uhr. „Dann haben wir circa eine viertel Stunde für die Anfahrt gebraucht, dann hat das ganze ein bis eineinhalb Stunden gedauert und danach war dann noch Nachbesprechung“, heißt es seitens der FF Fellach im Gespräch mit 5 Minuten. Sobald die Übung fertig ist, wird zusammen aufgeräumt und man trifft sich an einem gewissen Punkt zur Nachbesprechung. „Wir besprechen immer, was gut geklappt hat und was besser gemacht werden kann“, heißt es seitens der FF Fellach abschließend.

©Gordon Kelz | Die FF Fellach und die FF Pogöriach hatten gestern einen Übung am Hundsmarhof. ©Gordon Kelz | Die Übung erfolgte im Rahmen einer Übungsannahme einer Personenrettung aus einem verrauchten Nebengebäude. ©Gordon Kelz | Nach ein bis eineinhalb Stunden war die Übung abgeschlossen.

