McDonald’s Klagenfurt reagiert auf Wasserkrise: Darauf musst du nun verzichten

Nicht nur in der McDonald’s-Filiale in der Völkermarkter Straße, sondern in allen Filialen in Klagenfurt gibt es aktuell keine Schankgetränke.

Wer sich an diesem Wochenende ein McMenü in Klagenfurt gönnen möchte, muss auf sein Schankgetränk verzichten. Auf Informationsblättern an den Fenstern der Filialen ist zu lesen, dass aktuell nur verschlossene Getränke (also Dosen und Flaschen) verkauft werden. Grund ist die nach wie vor bestehende Verunreinigung des Klagenfurter Trinkwassers mit Enterokokken-Bakterien. Wir haben mit Magdalena Sterling von der Klagenfurter McDonald’s-Marketingabteilung über die aktuelle Situation gesprochen.

Alle Filialen in Klagenfurt betroffen

In allen Klagenfurter McDonald’s-Filialen gibt es aktuell nur geschlossene Getränke. „Der Grund ist, dass unsere Getränkeanlagen mit Frischwasser betrieben werden. Wir haben sofort Maßnahmen getroffen und Getränke organisiert, um den Betrieb am Wochenende aufrechterhalten zu können, als wir die Warnung der Stadt Klagenfurt bekommen haben“, erklärt Sterling gegenüber 5 Minuten. Und weiter: „Wir haben alles in Bewegung gesetzt, um unseren Gästen am Wochenende trotz der aktuellen Situation überhaupt Getränke anbieten zu können.“

Kundenbeschwerden wegen geschlossener Getränke

Diesen Aufwand wissen nicht alle Kunden gleichermaßen zu schätzen. Immer wieder kommt es laut Sterling zu Beschwerden, weil keine Schankgetränke ausgegeben werden. „Die Leute wissen oft nicht, dass unsere Anlagen Frischwasser benötigen und sind dann verstimmt. Die Aufregung ist aber auch menschlich, wenn etwas anders ist als gewohnt“, zeigt sich Sterling verständnisvoll. „Wir bemühen uns, Dienstleistungen und Service auch in der aktuellen Ausnahmesituation so gut wie möglich zur Verfügung zu stellen.“ Schankgetränke wird es erst wieder geben, wenn die Enterokokken-Verunreinigung beseitigt werden konnte.

Wasserausgabestelle auch am Sonntag geöffnet

Die Enterokokken-Verunreinigung hat heute bereits für andere kuriose Auswüchse gesorgt: So bot jemand auf der Plattform willhaben.at einen Liter abgepacktes Wasser um 15 Euro an, nachdem die Wasservorräte in den Supermärkten in den letzten beiden Tagen regelrecht gestürmt worden waren und viele Kunden vor leeren Regalen standen. Mehr dazu erfährst du hier: Klagenfurter horten Wasser: „Gekauft, was ich noch bekommen habe“. Das Wasser aus der Leitung kann jedoch nach Information der Gesundheitsbehörde der Stadt nach dreiminütigem Abkochen bedenkenlos getrunken werden. Vor allem für Senioren und Kleinkinder wurde gestern außerdem eine Wasserausgabestelle eingerichtet, bei der Klagenfurter kostenlose Wasserflaschen holen können. Die Ausgabestelle im Innenhof der Zentrale der Stadtwerke Klagenfurt (St. Veiter Straße 31) hat auch heute von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

©Screenshot Instagram Story Klagenfurt Elite Am Foto: ein Screenshot der Instagram Story von Klagenfurt Elite. Es handelt sich hier um eine Information des McDonalds in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2024 um 13:07 Uhr aktualisiert