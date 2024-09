Graffiti auf Zug: Sieben Jugendliche von ÖBB-Sicherheitskräften erwischt

Die Jugendlichen wurden von Sicherheitskräften der ÖBB erwischt und an die Polizei gemeldet.

Veröffentlicht am 22. September 2024, 12:40

Mehrere Jugendliche sollen mehrere Waggons eines Zuges mittels Graffitis beschädigt haben. Sie konnten von Sicherheitsmitarbeitern der ÖBB angehalten werden. Es wurden sieben männliche Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren angehalten. Alle hatten Farbspuren an der Kleidung und am Körper sowie Lackdosen und andere Utensilien für Graffitis bei sich. Weiters war einer der Jugendlichen im Besitz eines Schlagrings. Sämtliche bedenkliche und strafprozessual relevante Gegenstände wurden sichergestellt.

Serientäter

Im Zuge der ersten Ermittlungen erhärtete sich aufgrund ähnlicher Schriftzüge an drei vergangenen Sachbeschädigungen an Zügen mittels Graffitis der Verdacht, dass die Jugendlichen auch mit diesen Taten in Zusammenhang stehen. Die Vernehmungen der Tatverdächtigen sind noch ausständig. Sie wurden nach Abschluss der Amtshandlung den Erziehungsberechtigten übergeben.