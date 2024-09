„Schlager Cocktail“ auf Radio Uno: Dreistündige Reise voller Hits

Es ist wieder so weit: Der Schlager Cocktail auf Radio Uno Kärnten findet am heutigen Sonntag, 22. September 2024, von 14 bis 17 Uhr statt. Die beiden Moderatoren Sophie Serschen und Georg Unterkofler präsentieren in dieser dreistündigen Sendung eine Vielzahl an Schlagern. Sowohl deutsche als auch internationale Schlager stehen im Rampenlicht dieser Sendung.

Bekannte Hits und seltene Schätze

Ob es sich um bekannte Hits oder seltene Schätze handelt, spielt keine Rolle. Als Auftakt gibt es aus dem neuesten Album von Nik P. den Titel „Was Großes beginnt“. Im ersten Abschnitt werfen wir einen Blick auf die kraftvollen 60er Jahre mit Künstlern wie Dave Clark Five, Michael Holm und Melina Mercouri. Zu Ehren von Caterina Valente wird ihr berühmter Kult-Song „Tipitipitipso“ aus dem Jahr 1957 zu hören sein.