Bundesliga: Heute treffen Sturm Graz und die Kärntner Wölfe aufeinander

Veröffentlicht am 22. September 2024, 13:01 / ©APA/ERWIN SCHERIAU

Heute empfängt Sturm Graz den Kärntner WAC in der Merkur Arena in Liebenau am siebten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga. Ab 14.30 Uhr kämpfen die Schworzen und die Wölfe um den Sieg.

Sturm Graz auf zweitem Tabellenplatz

Im letzten Bundesligaspiel siegte Sturm Graz am 31. August mit 4:2 gegen WSG Tirol, das Spiel gegen die Austria, das vergangenes Wochenende stattfinden hätte sollen, wurde aufgrund von Schlechtwetter auf 25. September (Ankick: 18.30 Uhr) verschoben. Aktuell rangieren die Schworzen in der Tabelle mit 12 Punkten auf Platz 2 hinter Blau-Weiß Linz, die jedoch bereits zwei Spiele mehr absolviert haben.

WAC rangiert auf Platz 4

Die Wolfsberger Kicker spielten zuletzt unentschieden gegen Rapid Wien. Mit zehn Punkten nach sechs Spielen befinden sie sich in der Bundesliga-Tabelle momentan auf Platz 4. Würden die Wölfe heute gewinnen, wäre das ihr erster Sieg über die Grazer seit Mai 2022.