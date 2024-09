Ofen hat gebrannt: FF Weissensee wurde zu Brandeinsatz alarmiert

Am Sonntag in der Nacht, kurz vor 2.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Weissensee zu einem Kleinbrand alarmiert. Es wurde ein Brand an einem vorgesetzten Ofen festgestellt und nach kurzer Beratung mittels Atemschutz und diversem Werkzeug geöffnet. Eine aufgesetzte massive Holzblende am Ofen wieß rückseitig schon erhebliche Verkohlungen auf und wurde über das geöffnete Fenster aus dem Gebäude entfernt und abgelöscht.

Brandbekämpfung unter Atemschutz

Die Brandbekämpfung am Ofen erfolgte dann unter Atemschutz mittels C-Leitung und FOGNAIL besonders gebäudeschonend. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde und zog auch mehrere Kontrollmessungen nach sich, bevor dieser für beendet erklärt wurde. Am Einsatz waren 30 Mann und zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Weissensee beteiligt. Ebenso informierte die FF Weissensee in ihrem Facebook-Posting noch darüber, dass kurze Zeit später noch ein Fahrzeug des Polizeipostens Greifenbrug hinzukam. Im Zuge dessen wurde der Sachverhalt für weitere Maßnahmen abgeklärt.