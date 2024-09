Historisches Kegeln & bäuerliches Leben hautnah: Erlebnistag in Stübing

Im Freilichtmuseum Stübing steht beim Erlebnistag unter anderem historisches Dreschen am Programm.

Veröffentlicht am 22. September 2024, 13:22 / ©Österreichisches Freilichtmuseum Stübing

Für die Betreiber des Freilichtmuseums Stübing ist der am 29. September stattfindende traditionelle Erlebnistag das Highlight der Saison. Den Besucher wird in diesem Rahmen die Möglichkeit geboten, in das bäuerliche Leben vergangener Zeiten einzutauchen und historische Handwerks- und Landwirtschaftstechniken hautnah zu erleben – vom Dreschen und Holzstreifen mit dem Pferd bis hin zu Arbeiten mit dem Hirtenhund. Für Kinder gibt es Spiel- und Aktivstationen.

Historische Kegelbahn wird eröffnet

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die feierliche Eröffnung der historischen Kegelbahn. Ursprünglich aus Gams bei Frohnleiten stammend, wurde sie in den letzten Monaten aufwendig wiederaufgebaut. Kegeln war einst nicht nur ein Vereinssport, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis, das Familien und Freundeskreise zusammenbrachte. Die 17 Meter lange Bahn wurde nach historischem Vorbild restauriert und stellt nun ein interaktives Ausstellungsstück im Freilichtmuseum dar.

©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek Die 17 Meter lange historische Kegelbahn … ©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek … ist eines der Highlights beim Erlebnistag im Freilichtmuseum Stübing.

Buntes Programm für Alt und Jung

Der Erlebnistag beginnt mit einem Umzug der Erntekrone, der zum stimmungsvollen Erntedankgottesdienst führt. Über den gesamten Tag hinweg können sich Besucher auf ein vielfältiges Programm freuen. Neben der Eröffnung der Kegelbahn gehören zu den Höhepunkten unter anderem Vorführungen von klassischen Handwerkstechniken wie etwa das Umsägen und Holzstreifen mit dem Pferd sowie eine Vorführung der Arbeit mit dem Hirtenhund. Musikalisch untermalt wird der Erlebnistag von den Gästen des Musikvereins Lieboch und einem Frühschoppen mit der Trachtenmusikkapelle Judendorf-Straßengel sowie zahlreichen Musikgruppen aus der Umgebung. Kinder können an diesem Tag spielerisch die Welt ihrer bäuerlichen Vorfahren entdecken. Eine Heuhüpfburg, Märchenerzähler und historische Spiele sorgen für Unterhaltung.

©Harry Schiffer Auch die Kunst des Besenbindens wird beim Erlebnistag im Freilichtmuseum Stübing gezeigt.

Patenschaften für historische Objekte

Für das leibliche Wohl sorgen neben dem Gasthaus „Zum Göller“ regionale Schmankerln an den Gastroständen sowie frisch zubereitete Backwaren in den Rauchstuben des Museums. Auch die Patenschaft des Freilichtmuseums ist ein wichtiges Thema des Erlebnistages. Besucher haben die Möglichkeit, sich über diese Patenschaftsinitiative zu informieren und eine Patenschaft für ein ausgewähltes historisches Objekt zu übernehmen.

©Österreichisches Freilichtmuseum Stübing Ein weiterer Programmpunkt beim Erlebnistag im Freilichtmuseum Stübing ist das Umsägen und Holzstreifen mit Pferd.