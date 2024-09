Raser in der Rudersdorfer Straße: Anwohner fordern zweites Radargerät

Beliebte Ausweichroute, stark frequentiert: Auswertung einzelner Messungen der Polizei sprechen eine klare Sprache, wenn es um die Verkehrslage in der Rudersdorfer Straße geht. Bei zehn Messungen zwischen Jänner und September im Vorjahr wurden im Schnitt zwischen 230 Autos pro Stunde (an einem Dienstag zwischen 18 Uhr und 20 Uhr) und satten 465 Autos pro Stunde (ebenfalls an einem Dienstag, zwischen 13 Uhr und 15 Uhr) gezählt. Schon seit Jahren wünschen sich die Anrainer Maßnahmen, die Verkehrssicherheit „vor ihrer Haustüre“ verbessern. Sei es ein Gehsteig, dessen Bau die zu geringe Fahrbahnbreite verhindert, oder die Erneuerung der Bushaltestelle „Gadollaweg“, deren Sanierung – nach FPÖ-Anfrage im Gemeinderat – von Bürgermeisterin Elke Kahr bereits für 2023 zugesagt und bis heute noch nicht erledigt wurde.

Nur ein Bruchteil der Temposünder wird erwischt

Im Schnitt überschreiten acht bis zehn Prozent der Autofahrer geltende Geschwindigkeitsbegrenzungen im Grazer Stadtgebiet. Im Jahr 2024 wurden im Zuge von mobilen Geschwindigkeitsmessungen in der Rudersdorfer Straße in einem Gesamtausmaß von 18 Stunden (Stand Mai 2024) 4037 Fahrzeuge registriert und davon 379 Fahrzeuglenker aufgrund von Geschwindigkeitsübertritten gestraft – ein Schnitt von 9,388 Prozent. Sieht man sich die Zahlen an der bereits vorhandenen Radar-Säule im Norden dieser Straße an, wurden lediglich 3.257 von 472.202 Fahrzeuge geblitzt – ergibt einen Schnitt von 0,689 Prozent.

FPÖ fordert zweites Radargerät

„Wer ein Radargerät erkennt, fährt mit der erlaubten Geschwindigkeit daran vorbei. Den Anrainern geht es um ihre Sicherheit, wenn sie auf dieser Straße unterwegs sind. Ein Radargerät an einem neuralgischen Punkt wie vor der Siedlung am Gadollaweg würde Raser einbremsen und so Bremswege in Notsituationen deutlich verkürzen. Anhand der Verkehrsteilnehmerzahlen aus Messungen sehen wir, dass das alles andere als eine ruhige 30er-Zone ist“, so Dominik Hausjell, Puntigamer FPÖ-Bezirksobmann und Stadtparteigeschäftsführer.

Anrainer wünschen sich sichere Querungsstelle

Anrainer wünschen sich ebenso eine sichere Möglichkeit, um die Rudersdorfer Straße am Weg zur Bushaltestelle oder dem parallel zu dieser Straße verlaufenden Kaiser-Wiesen-Weg zu queren. Ein klassischer Schutzweg kann aufgrund des fehlenden Gehsteigs nicht installiert werden. Es gibt dennoch Möglichkeiten zur Schaffung einer sicheren Querungsstelle, sei es über Markierungen am Boden, und/oder beleuchteten Beschilderungen, die auf Fußgänger hinweisen. Anträge, die diesen Forderungen der Anrainer entsprechen, wurden von FPÖ-Gemeinderat Günter Wagner bei der letzten Sitzung am 19. September eingebracht.