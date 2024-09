Großeinsatz in der Nacht: Wanderer aus unwegsamem Gelände gerettet

Notruf kurz vor 20 Uhr

Ein 44-jähriger deutscher Staatsangehöriger unternahm am 21. September 2024 eine anspruchsvolle Wanderung im Grenzgebiet zwischen Italien und Österreich. Auf dem Weg von der Kasseler-Hütte in Südtirol zur Barmer-Hütte in Osttirol geriet der Alpinist am späten Nachmittag im Gemeindegebiet von St. Jakob im Defereggental in eine Notlage. Auf einer Seehöhe von etwa 2.900 Metern verließ er den markierten Steig und fand sich in unwegsamem Gelände wieder. Um 19.45 Uhr setzte er einen Notruf ab.

Rettungseinsatz in schwierigen Bedingungen

Die Bergrettung der Ortsstelle Defereggental rückte sofort aus. Die Einsatzkräfte stiegen zu Fuß über das Patscher-Tal und die Barmer-Hütte auf. Zur Unterstützung wurde auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ in die Region entsandt. Aufgrund dichter Nebelbildung musste der Hubschraubereinsatz jedoch abgebrochen werden, was die Rettungsaktion erschwerte.

Erfolgreiche Bergung

Gegen 23.15 Uhr erreichten die Bergretter den in Not geratenen Wanderer. Dank ihrer Hilfe konnte der 44-Jährige aus dem schwierigen Gelände geborgen werden. Gemeinsam stiegen sie in den frühen Morgenstunden des 22. September ins Tal ab. Der Einsatz endete erfolgreich um 4.30 Uhr, ohne dass der Alpinist Verletzungen davontrug.