Tag der Religionen findet heute erstmals in Graz statt

Veröffentlicht am 22. September 2024, 15:16 / ©Stadt Graz/Fischer

Heue laden 16 Religions- und Bekenntnisgemeinschaften an 14 Standorten unter dem Motto „LEBEN …“ zum ersten „Tag der Religionen“ ein. Seit 14 Uhr öffnen verschiedene Kirchen, Zentren, die Synagoge und eine Moschee ihre Türen und lassen uns die religiöse und kulturelle Vielfalt unserer Stadt erleben. Ob beim Meditieren im Sinne des Buddhismus, bei einer Führung durch die Jüdische Gemeinde oder beim Lauschen von Chorgesängen in der Altkatholischen Kirche – es eröffnet sich eine Welt, die vielen von uns in unserem Alltag verborgen bleibt.

Eigene Shuttlebusse bringen dich zu den Standorten

Der gemeinsame Abschluss findet um 18.30 Uhr bei der Stupa im Volksgarten statt, wo der „Tag der Religionen“ bei Musik, einigen Gedanken zu Frieden und Solidarität sowie einer „Agape“ ausklingen wird. Der Eintritt ist frei. Näheres zum Programm findest du hier. Von 13.15 Uhr bis 19.30 Uhr bringen Sie die Shuttlebusse der Holding Graz bequem und kostenlos an die verschiedenen Standorte.