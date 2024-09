Über 300.000 Klimatickets für ganz Österreich verkauft

Erfolg des Klimatickets bestätigt

Das Klimaticket Österreich hat einen neuen Meilenstein erreicht: Erstmals wurden über 300.000 Tickets verkauft. Laut dem Klimaschutzministerium ist Wien der Spitzenreiter mit 97.800 verkauften Tickets, gefolgt von Niederösterreich (69.300) und Oberösterreich (53.200).

Veränderungen im Mobilitätsverhalten

Eine aktuelle Kundenbefragung für 2023 zeigt, dass das Klimaticket einen erheblichen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten hat. 62 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer, die auch einen Pkw besitzen, haben ihre Nutzung des öffentlichen Verkehrs gesteigert, 33 Prozent davon sogar stark. Der Anteil der Klimaticket-Kunden ohne Auto stieg von 16 Prozent im Jahr 2022 auf 19 Prozent im Jahr 2023.

„Nicht zu Träumen gewagt“

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) zeigte sich erfreut über den Erfolg: „300.000 Klimatickets, das hätte ich mich bei der Einführung vor drei Jahren nicht zu träumen gewagt. Dieser Erfolg zeigt, dass die Menschen auf nachhaltige Mobilität umsteigen wollen. Wir müssen nur die richtigen Angebote schaffen.“ Neben Wien, Niederösterreich und Oberösterreich gibt es auch in anderen Bundesländern zahlreiche Nutzer: In der Steiermark wurden 18.500 Tickets verkauft, in Salzburg 17.900 und in Tirol 17.000. In Kärnten, Vorarlberg und dem Burgenland sind es jeweils 8.800, 7.500 und 6.700. Zusätzlich nutzen 3.300 Menschen, die nicht in Österreich leben, das Klimaticket.