Brandalarm in Appartementhaus: Feuer wurde rasch gelöscht

Am heutigen Sonntag, 22. September 2024, um 2 Uhr brach in einem Appartementhaus in der Gemeinde Weißensee bei einem beheizten Kachelofen, im Bereich eines Holzgesimses ein Brand aus. Durch den Brandgeruch wurde der Glimmbrand von einer 21-jährigen Mieterin aus Oberösterreich bemerkt und die Rettungskette in Gang gesetzt.

Erheblicher Sachschaden

Die Bewohner des Appartements, vier Frauen und ein Mann zwischen 21 und 34 Jahre alt, konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Weißensee rasch gelöscht werden. Personen kamen durch den Vorfall nicht zu Schaden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Brandursache dürfte die Wärmestrahlung vom Kamin auf die Holzverkleidung gewesen sein.