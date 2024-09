Sturm-Abwehrchef fällt verletzungsbedingt für Wochen aus

Veröffentlicht am 22. September 2024, 15:46 / ©Pexels

„Es war wie bereits vielfach zitiert ein Start in die UEFA Champions League-Saison ‚wie in einem schlechten Film‘, als unser Schweizer Abwehrchef Gregory Wüthrich bereits nach wenigen Minuten mit schmerzverzerrtem Gesicht am Feld des Stade de Roudourou lag und schnell klar wurde, dass es sich hier um eine schwerere Verletzung handelt“, berichtet der Fußballverein Sturm Graz. Näheres zu diesem Spiel kannst du hier nachlesen: Bitterer Champions-League-Auftakt: Sturm verliert gegen Stade Brest.

Operation wird nicht nötig sein

Nach der Rückkehr aus Frankreich wurde Wüthrich umgehend in Graz genauer untersucht, nun kommt die leichte Entwarnung: Beide Kreuzbänder im rechten Knie sind heil, der Sturm-Abwehrchef kommt ohne die befürchtete Operation aus. Diagnostiziert wurde eine Verletzung der Kapsel-Band-Strukturen, Wüthrich wird somit für die kommenden Wochen ausfallen. Der Neo-Teamspieler der Schweiz wird umgehend mit der Reha in Graz beginnen.