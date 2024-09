Söding Ringer verlieren knapp dritten Heimkampf

Barnabas Majer aus Ungarn lieferte in der Gewichtsklasse in beiden Stilarten (Freistil, griechisch- römisch) wieder jeweils einen fantastischen Start für die Brave Hearts. Er gewann beide Kämpfe ohne Punkteverlust und holte somit die vollen 8 Mannschaftspunkte. Im griechisch-römischen Stil holte er in einer Zeit von 24 Sekunden auch den schnellsten Sieg an diesem Abend. Esatollah ‚Izzy‘ Ghazi sorgte für eine überragende Leistung auf der Matte. Er musste zwar 2 Mannschaftspunkte in Summe abgeben, zeigte aber bei beiden Kämpfen sein Potenzial und lieferte vor allem in der griechisch-römischen Runde einen Kampf über die volle Distanz, welcher die Halle beben ließ.

Die Wertungen

Maximilian Kühweider konnte in der Gewichtsklasse bis 68 kg gegen einen stärkeren Gegner keine Punkte holen. In der Gewichtsklasse bis 77 kg musste sich Georg Tatzer – jeweils als Abschlussringer – zwar gegen den Nationalteamringer Alexander Seiwald beide Male geschlagen geben, aber gerade in der griechisch-römischen Runde zeigte der Södinger welches Potenzial in ihm steckt und so konnte er über 2 Runden durchaus Paroli bieten. Sowohl für Derex Kralik als auch Michael Fließer war der Gegner in der Gewichtsklasse bis 88 kg an diesem Abend zu stark. Die beiden konnten zwar über weite Distanzen gegen ihren Kontrahenten dagegenhalten, aber in Summe mussten sich beide geschlagen geben. Derex Kralik holte zumindest einen Mannschaftszähler. Der Panther Wolfgang Frühwirth, der im Oktober als einziger Österreicher zur Veteranen Weltmeisterschaft nach Porec fährt, lieferte wieder einmal in der Gewichtsklasse bis 115 kg eine Top- Leistung für seine Mannen. Die Kämpfe in beiden Stilarten gingen jeweils über die volle Distanz von 6 Minuten. Am Ende konnte er beide Runden für sich entscheiden und holte wertvolle Mannschaftspunkte.

Niederlage für die KSV Söding

Am Ende musste sich die KSV Söding knapp mit 22:26 geschlagen geben. Trainer Dieter Vodovnik war dennoch mit den gezeigten Leistungen zufrieden: „Wir wussten im Vorfeld, dass es eine herausfordernde Begegnung wird. Mit etwas Glück in der einen oder anderen Paarung hätten wir auch knapp gewinnen können. Unsere volle Konzentration gilt jetzt der nächsten Begegnung auswärts am 4. Oktober gegen die KG Leonding / Neufeld.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2024 um 16:27 Uhr aktualisiert