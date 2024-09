Motorradfahrer fuhr über Fahrbahnmitte: Kollision mit Auto

Am 21. September, gegen 13:15 Uhr, lenkte ein 21-jähriger Österreicher sein Motorrad in Leutasch auf der Landesstraße L 35 bei KM 2,9 in Fahrtrichtung Norden. Der 21-Jährige geriet aus bisher unbekannter Ursache über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, welches von einem 31-jährigen Syrer gelenkt wurde. Durch die Kollision kam der 21-Jährige zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Nach Abschluss der Ermittlungen ergeht Berichterstattung an die zuständigen Stellen.