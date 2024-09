129 km/h im Baustellenbereich: Probeführerschein ist jetzt weg

Ein 20-jähriger Österreicher überschritt als Lenker eines PKW am 22.09.2024, gegen 00:45 Uhr, auf der A13, in einem Baustellenbereich bei StrKm 17,5 (Gemeinde Matrei am Brenner), die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h um 69 km/h. Die Übertretung wurde von Beamten einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung festgestellt. Der 20-Jährige wurde bei der Mautstelle in Schönberg im Stubaital angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er einen Probeführerschein besitzt. Dieser wurde ihm abgenommen. Eine Anzeige an die BH-Innsbruck wegen mehrerer Geschwindigkeitsüberschreitungen und weiterer Verkehrsdelikte wird erstattet.