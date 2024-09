Großer Erfolg für Klagenfurt: Oper „Hiob“ gewinnt Musiktheaterpreis

„Hiob“ von Bernhard Lang gewann den „Österreichischen Musiktheaterpreis“ in der Kategorie „Beste Uraufführung“.

„Hiob“ von Bernhard Lang gewann den „Österreichischen Musiktheaterpreis“ in der Kategorie „Beste Uraufführung“.

Veröffentlicht am 22. September 2024, 16:42 / ©StadtKommunikation / Thomas Hude

Schon gleich nach der Uraufführung erntete „Hiob“ von Bernhard Lang unzählige positive Stimmen von der Kulturkritik und wurde vom Publikum umjubelt. Am 1. September 2024 wurde das Auftragswerk des Klagenfurter Stadttheaters bei einer feierlichen Gala in der Wiener Volksoper mit dem „Österreichischen Musiktheaterpreis“ in der Kategorie „Beste Uraufführung“ ausgezeichnet.

„Eine mehr als verdiente Auszeichnung“

„Besser kann eine neue Spielzeit am Stadttheater nicht beginnen“, freut sich Stadtrat Franz Petritz, der Stadttheater-Intendant Aron Stiehl im Rahmen der Premierenfeier zur Oper „Tosca“ herzlich zum „Österreichischen Musiktheaterpreis“ gratulierte. „Eine großartige, mehr als verdiente Auszeichnung für ein herausragendes Bühnenwerk. Ein großes Kompliment auch seitens der Landeshauptstadt Klagenfurt! Wir sind stolz und freuen uns mit Ihnen“, so Petritz.

Joseph Roths Klangwelten

Bernhard Lang und Michael Sturminger verwandelten in ihrer für das Stadttheater Klagenfurt komponierten Oper die Musikalität in der Sprache Joseph Roths in eindrucksvolle musiktheatrale Bilder und Klangwelten. Erschaffen hat sie mit Bernhard Lang einer der bekanntesten zeitgenössischen Komponisten. Die Titelrolle des Mendel Singer sang der Kärntner Tenor Alexander Kaimbacher.