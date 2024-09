Nächste Niederlage: Kärntner Wölfe zwingen Sturm Graz in die Knie

In Liebenau traf der amtierende Meister Sturm Graz in der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf den Wolfsberger AC. Den Anpfiff gab es um 14.30 Uhr in der Merkur Arena in Graz. Im letzten Bundesligaspiel siegte Sturm Graz am 31. August mit 4:2 gegen WSG Tirol, das Spiel gegen die Austria, das vergangenes Wochenende stattfinden hätte sollen, wurde aufgrund von Schlechtwetter auf 25. September (Ankick: 18.30 Uhr) verschoben. Aktuell rangieren die Schworzen in der Tabelle mit 12 Punkten auf Platz 2 hinter Blau-Weiß Linz, die jedoch bereits zwei Spiele mehr absolviert haben.

0:3-Niederlage

Für die Grazer war es heute eine große Niederlage. Beim Auftakt der UEFA Champions League in Nordfrankreich verloren die Schworzen mit einem 2:1 gegen Stade Brest. Nun folgt die nächste Pleite beim Bundesligaspiel gegen die Kärntner. Torlos verlor Sturm Graz gegen die Wolfsberger Wölfe mit einem 0:3. Für die Kärntner, die nach dem Spiel in der Tabelle aufsteigen, gibt es hingegen Grund zu Freude.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2024 um 17:02 Uhr aktualisiert