Aufwendige Rettung beim Schöckl: Wanderin erlitt schwere Fußverletzung

Veröffentlicht am 22. September 2024, 17:00 / ©Thomas Kaiser

Die Frau und ihr Ehemann stiegen über den Jägersteig in Richtung Passail ab. Gegen 11.30 Uhr rutschte die 71-Jährige dabei aus und knöchelte auf dem nassen felsigen Untergrund um. Alarmierte Einsatzkräfte der Bergrettung Graz versorgten die Frau an Ort und Stelle.

Wanderin musste mit Tau gerettet werden

„Die Bergungsmaßnahmen gestalteten sich dabei aufgrund des Windwurfes am Schöckl als äußerst schwierig. Schließlich gelang es in enger Zusammenarbeit zwischen den Bergrettern und dem Team des Rettungshubschraubers, die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien und mit einem Tau unweit des Unfallortes zu bergen“, berichtet die Polizei von dem aufwendigen Einsatz. Der Rettungshubschrauber flog die Wanderin in das LKH Graz.