Schüler-Attacke: 16-Jähriger von zwei Burschen brutal zusammengeschlagen

Seit längeren erhielt der 16-Jährige gefährliche Drohungen. Am Donnerstag wurde er von den zwei Burschen vor der Schule zusammengeschlagen.

Seit längeren erhielt der 16-Jährige gefährliche Drohungen. Am Donnerstag wurde er von den zwei Burschen vor der Schule zusammengeschlagen.

Veröffentlicht am 22. September 2024, 17:34 / ©5 Minuten

Ein 16-jähriger Schüler aus Villach erstattete am heutigen Sonntag, 22. September 2024 die Anzeige, dass er seit längerer Zeit von einem 15-jährigen Burschen aus Villach gefährlich bedroht worden ist. Am Donnerstag, 19. September 2024, um 16.30 Uhr wurde dem 16-jährige Burschen vom Beschuldigten und einem 14-jährigen Burschen aus dem Bezirk Feldkirchen vor seiner Schule in Villach aufgelauert.

16-Jähriger wurde im Nahbereich der Schule zusammengeschlagen

Er wurde dann von den beiden Burschen im Nahbereich der Schule zusammengeschlagen. Durch den Vorfall wurde das Opfer im Bereich des Kopfes unbestimmten Grades verletzt. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Beschuldigten der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht werden.