20-Jährige nach Sturz im künstlichen Tiefschlaf: Polizei sucht nun nach zwei Männern

In der Nacht vom 20. September auf den 21. September 2024 fand in den Stadtgalerien Schwaz eine Musikveranstaltung statt. Dabei versuchten laut bisherigen Erkenntnissen gegen 00.45 Uhr 2 bis 3 Personen im Außenbereich – nach Überwinden einer Terrassenabsperrung – über einen Fenstervorsprung im 2. Stock in den VIP-Bereich zu gelangen, wobei eine der Beteiligten, eine 20-jährige Österreicherin, abgerutscht sein dürfte, in der Folge ca. 10 – 15 Meter in die Tiefe stürzte und vermutlich am Grünstreifen neben der vorbeiführenden Hauptstraße landete. Die 20-Jährige wurde durch den Aufprall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung in den Schockraum des LKH-Innsbruck verbracht. Sie wurde dort in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Polizei sucht Hinweise

Es konnte erhoben werden, dass die 20-Jährige in Begleitung von zwei männlichen Personen, die ebenfalls über den Fenstervorsprung in den VIP-Bereich gelangen wollten, war. Diese flüchteten folglich vom Unfallsort. Um zweckdienliche Hinweise zu diesen beiden Personen sowie von allfälligen Zeugen an die Polizeiinspektion Schwaz (Tel. 059133/7250) wird ersucht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2024 um 18:04 Uhr aktualisiert