Mausi Lugner verrät ihr Schönheitsrezept: Sie lebt von „Wasser, Wein und W…“

Richard Lugners Ex-Frau Christina Lugner ist am kommenden Montag, den 23. September im Fernsehen zu sehen. Nachdem Mausi Lugner zu den bekannten Gesichtern der Medienwelt zählt, dürfte das nicht sonderlich überraschen. Morgen aber sagt sie bei „Ein Leben für die Schönheit“ dem Alter den Kampf an. Die Sendung wird 20.15 Uhr auf JOYN und PULS 4 ausgestrahlt.

Aus den drei Ls wurden die drei Ws

„Früher habe ich gelebt von den drei großen Ls – Lust, Liebe und Leidenschaft. Im Alphabet bin ich jetzt weiter runter gerutscht auf die drei Ws – Wasser, Wein und Worseg“, verrät Christina Lugner alias Mausi Lugner. Für sie steht ein großer Besuch bei Schönheitschirurg Dr. Arthur Worseg an der Tagesordnung. Nach ihrem Aufenthalt in ihrer Zweit-Residenz auf Teneriffa möchte sie an einigen Stellen wieder nachhelfen lassen. Und so macht sich Arthur Worseg ans Werk: Das gesamte Beauty-Paket umfasst ein Ohrläppchen-Lifting, eine Halsstraffung, ein Handlifting und eine Mundwinkelanhebung. Immerhin will Mausi Lugner „einmal wieder freundlich“ ausschauen. Christina Lugner zählt mittlerweile zu den immer wiederkehrenden Kunden von Arthur Worseg und sie verrät „Wahrscheinlich stecken da schon einige Ferraris drinnen in mir.“