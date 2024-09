Wagen verselbstständigt sich und landet im Nachbargarten

Um kurz nach 13 Uhr ertönte der Alarm und die Feuerwehrleute rückten zum Einsatz aus. „Heute machte sich ein in einem Carport abgestellter PKW selbstständig, rollte über eine Wiese und stürzte anschließen über eine Steinmauer auf das Nachbargrundstück“, so berichtet die FF Fresing-Kitzeck, die mit 12 Einsatzkräften zum Unfallort gerufen wurden, in einem Facebook-Posting. Der Wagen wurde von den Feuerwehrleuten auf die Räder gestellt und in weiterer Folge für einen Abschleppdienst übergeben.

