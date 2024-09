Streit endete mit Messerattacke: Frau (32) musste ins Krankenhaus

Heute Nacht griff ein Mann seine Frau mit einem Küchenmesser an. Er wurde von der Polizei festgenommen.

Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 22. September 2024, 20:28 / ©BMI/Maria Rennhofer-Elbe

Ein 32-jähriger Mann aus Spittal an der Drau wird beschuldigt, am Sonntag, 22. September 2024, um 3.10 Uhr seine 32-jährige Freundin mit einem Küchenmesser verletzt zu haben. Er wollte sie in einem Streitgespräch dazu nötigen, die Wohnung ihrer 39-jährigen Freundin im Stadtgebiet zu verlassen und fügte ihr einen Schnitt im Bereich des linken Unterarms zu.

Polizei nahm Angreifer fest

Ein ebenfalls anwesender 22-jähriger Mann aus Spittal an der Drau ging dazwischen und konnte den Angreifer schlussendlich abwehren. Der Angreifer wurde dabei im Bereich des rechten Auges verletzt. Die Wohnungsbesitzerin verständigte währenddessen die Polizei. Die einschreitenden Polizeibeamten nahmen den 32-jährigen Beschuldigten fest.

Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen

Die 32-jährige Frau wurde in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert. Nach Abschluss der Ermittlungen und Einvernahme aller Beteiligten wurde der Beschuldigte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß angezeigt. Gegen ihn wurde auch ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.