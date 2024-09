Jahrelange Gewalt: Frau (21) wurde von Ex-Partner attackiert

Veröffentlicht am 22. September 2024, 20:37 / ©Pexels / RDNE Stock project

Eine 21-jährige Frau aus Bleiburg erstattete am Sonntag, 22. September 2024 die Anzeige, dass sie gegen 12.10 Uhr von ihrem 23-jährigen Ex-Lebensgefährten an seiner Wohnadresse in der Gemeinde St. Kanzian attackiert und auf den Kopf geschlagen wurde.

Annäherungsverbot wurde ausgesprochen

Bei der Einvernahme stellte sich heraus, dass die Frau die letzten vier Jahre fortgesetzter Gewalt, physisch und psychisch, durch ihren Ex-Lebensgefährten ausgesetzt war. Durch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde die Anzeige des Beschuldigten auf freiem Fuß angeordnet. Gegen ihn wurde außerdem ein Betretungs-, Annäherungs- und vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.