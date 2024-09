Auf Zechentour: Fahrschüler (17) stürzt betrunken in Bachbett

Veröffentlicht am 22. September 2024, 20:41 / ©Thomas Kaiser

Zusätzlich zu Feuerwehr und Abschleppdienst befand sich auch der Fahrzeuglenker und seine Mutter am Unfallort. Bei Ersterem handelte es sich um einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land, der gerade dabei ist, die L17-Ausbildung zu absolvieren. „Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 17-Jährige in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und danach mit seinem Wagen ins Bachbett gestürzt war. Dort blieb das Auto an einem dicken Baumstamm hängen. Er blieb unverletzt“, berichtet die Polizei.

Jugendlicher nahm Auto ohne Wissen der Mutter

Der Alkotest beim Jugendlichen ergab 0,96 Promille. Zudem fanden die Beamten heraus, dass der Jugendliche den Wagen seiner Mutter nach einer Zechtour ohne deren Wissen in Gebrauch genommen hatte. „Nach dem Unfall holte er seine Mutter und den Abschleppdienst zwecks Hilfe zur Unfallstelle, um die Angelegenheit zu vertuschen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land und der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt“, informiert die Polizei.