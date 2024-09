Hexi, Hilde und Co.: Diese Tiere suchen ein neues liebevolles Zuhause

Diese süßen Fellnasen warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf ein neues und liebevolles Zuhause.

Diese süßen Fellnasen warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf ein neues und liebevolles Zuhause.

Veröffentlicht am 22. September 2024, 20:56 / ©Montage: Tierheim Villach & Canva

Egal ob Hund, Katze oder Vogel: Etliche Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf ein Für-immer-Zuhause. Aber auch um Fundtiere kümmern sich die Tierpfleger liebevoll. Einige von ihnen wollen wir euch am heutigen Sonntag genauer vorstellen.

Fundkatze aufgefunden

Diese Katze, britisch Kurzhaar, weiblich, grau-weiß wurde am Donnerstag, dem 19. September 2024 in Römerweg/ Schiefling aufgefunden und befindet sich nun im Tierheim Villach. Der Besitzer soll sich unter der Nummer 04242/54125 melden.

©Tierheim Villach Am Bild: Fundkatze

Hündin „Hexi“ und „Hilde“

„Hexi“ und „Hilde“ sind zwei weibliche Yorkshire Terrier, sehr liebevolle und Menschen sehr zugewandt. „Hexi“ wurde ca. 2018 geboren und „Hilde“ 2016. Sie genießen es, gestreichelt zu werden. Sie lieben Spaziergänge und kommen gut mit anderen Hunden zurecht. „Hexi“ benötigt jedoch aufgrund eines Herzproblems dreimal täglich Tabletten, was sie aber nicht davon abhält, Freude an gemeinsamen Aktivitäten zu haben. Beide warten auf ein liebevolles Zuhause, in dem sie ihre Zuneigung teilen können.

©Tierheim Villach | Am Bild: Hündin „Hexi“ ©Tierheim Villach | Am Bild: Hündin „Hilde“

Hündin „Duma“

Duma ist eine freundliche und aktive Hündin, sie ist kastriert und wurde am 10. April 2023 geboren. Sie liebt Spaziergänge und den Kontakt zu Menschen. Auch wenn sie sich gut mit anderen Hunden versteht, sollte sie als Einzelhündin in ihrem neuen Zuhause leben. Duma sucht Menschen, die ihr viel Aufmerksamkeit und Bewegung bieten können.

©Tierheim Villach Am Bild: Hündin „Duma“

Drei lebhafte Wellensittiche

Drei lebhafte Wellensittiche wartet im Tierheim auf ein artgerechtes Zuhause. Sie sind sozial, liebt es zu fliegen und wünscht sich ein sicheres Heim, in dem sie gemeinsam leben und spielen können.