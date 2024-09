Verkehrsunfall in Perg fordert drei Verletzte

Heute Vormittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Perg in Oberösterreich.

Veröffentlicht am 22. September 2024, 21:00 / ©wellphoto-stock.adobe.com

Ein 39-jähriger Linzer lenkte gegen 10.30 Uhr sein Motorrad auf der B119 Greiner Straße von Dimbach kommend Richtung Grein. Zur selben Zeit fuhr ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Gmünd mit seinem Wagen in die Gegenrichtung. In einer leichten Rechtskurve aus Sicht des Motorradfahrers kam es zur Kollision. Der Linzer kam wenige Meter von der Kollisionsstelle entfernt mit Verletzungen unbestimmten Grades auf der Fahrbahn zum Liegen. Sein Motorrad schlitterte in den Straßengraben.

Drei Personen verletzt

Der Biker wurde ins UKH Linz eingeliefert. Der Pensionist und seine am Beifahrersitz mitfahrende 56-jährige Lebensgefährtin aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya wurden ebenfalls von der Rettung erstversorgt und mit leichten Verletzungen ins Landesklinikum Amstetten gebracht.