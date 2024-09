Lotto-Sensation! Steirer gewinnt über 11 Millionen Euro

Der vierte Siebenfachjackpot in 38 Jahren Lotto ist Geschichte, ein Spielteilnehmer beziehungsweise eine Spielteilnehmerin aus der Steiermark beendete mit einem Sechser und damit mit einem Gewinn von exakt 11.152.282,90 Euro diese nicht alltägliche Jackpot-Serie. Der Erfolg wurde per Quicktipp erzielt, der Computer in einer Annahmestelle in der Südsteiermark platzierte die „sechs Richtigen“ 15, 19, 32, 37, 39 und 40 in den sechsten von 12 gespielten Tipps.

Zweithöchste jemals erzielte Gewinn in Österreich bei Lotto

Insgesamt wurden für die Ziehung am Sonntag 8,6 Millionen Tipps abgegeben, was die Sechser-Gewinnsumme auf mehr als 11 Millionen Euro steigen ließ. Der somit 11,1 Millionen Euro schwere Solo-Sechser ist der zweithöchste jemals erzielte Gewinn in Österreich bei Lotto 6 aus 45. Am heutigen Abend war die win2day-Seite down. Warum, ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2024 um 21:31 Uhr aktualisiert