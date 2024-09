Motorradunfall in Lustenau: 66-Jährige bei Kollision schwer verletzt

Am heutigen Sonntag, 22. September 2024, gegen 16.20 Uhr fuhr eine 66-jährige Motorradlenkerin in Lustenau auf der Zellgasse in Richtung L203 an einer stehenden Fahrzeugkolonne vorbei. Ein in der Kolonne befindlicher Autofahrer verzichtete auf den Vorrang und ließ einen 23-jährigen Auto-Lenker aus der Seitenstraße in die Zellgasse einfahren.

Zellgasse war gesperrt

Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem einfahrenden Auto-Lenker und der Motorradlenkerin. Die 66-jährige Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Dornbirn verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Zellgasse für den aus Lustenau kommenden Verkehr gesperrt.