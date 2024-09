Wetter am Montag: So startet die Steiermark in die neue Woche

So wird das Wetter am Montag.

Veröffentlicht am 22. September 2024, 21:26 / ©5 Minuten

„Am Montagvormittag ist es bei wechselnder Bewölkung nur zeitweise sonnig, aber trocken. Am Nachmittag setzt sich noch einmal überwiegend sonniges Wetter durch, nur in den Bergen werden Quellwolken wieder mehr. Vereinzelt kann es daraus auch leicht regnen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Es werden Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad erwartet.