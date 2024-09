Herbstlicher Wettermix in Kärnten: Sonnenschein trifft auf Wolken

Am Montagvormittag teilen sich Sonne und dichte Wolken den Himmel über Kärnten, sodass es zeitweise sonnig bleibt. Im Laufe des Nachmittags zeigt sich in Unterkärnten überwiegend sonniges Wetter, während in Oberkärnten bereits Wolken einer Störungszone eintreffen. Diese bringen am Abend Regen mit sich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad, was für einen angenehmen Herbsttag sorgt.