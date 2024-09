Strahlend schöner Herbsttag: So wird das Wetter in Wien

Heute erwartet uns ein sonniger Tag, an dem nur wenige Wolken den klaren Himmel bedecken. Der Wind weht überwiegend am Nachmittag mäßig aus Südost und sorgt für eine angenehme Brise. Die Temperaturen am Morgen liegen zwischen 10 und 12 Grad, während die Tageshöchsttemperatur bis zu 24 Grad erreichen kann. Ideal für Aktivitäten im Freien oder einfach zum Entspannen in der Sonne. Genießen das schöne Herbstwetter!